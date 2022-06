Casa moderna convidativa e encantadora

Em contrapartida, a fachada posterior é marcada pela transparência e pela integração com os espaços externos. Os generosos painéis de vidro permitem a entrada de luz natural abundante e proporcionam aos moradores vistas agradáveis para o espaço externo e para o pôr do sol. Há três ambientes de onde é possível contemplar o espetáculo do pôr do sol, no mezanino, situado no living room, na sacada da suíte principal, situada no pavimento superior e no solário, situado no último andar, que além do solário abriga uma área técnica.