Como deixar sua casa colorida sem perder o estilo

Na sala integrada com a cozinha, o espírito escandinavo claro e brilhante faz com que o local seja um espaço para descansar. Mas ao mesmo tempo é dinâmico e é o local para receber os convidados. Os móveis de madeira e as almofadas amarelas integram muito bem com o tapete. A estante aberta mostra um pouco das preferências do casal e ainda permite ver a parede verde.