Uma reforma inovadora!

A partir do alto da nova estrutura que compõe o volume adicionado, criou-se um terraço com uma bela vista para a vizinhança. Nesta foto fica evidente a tradicionalidade do entorno, com muitas casinhas no mesmo estilo, a perder de vista.

Certamente este projeto se diferenciará totalmente dos demais!

Vale a pena também observar na qualidade e cuidado com que a fachada continua seu revestimento na área dos guarda-corpos, com segurança redobrada através das barras de ferro. Novos espaços, novas possibilidades!