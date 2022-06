Qual é o melhor material para a sua porta de entrada?

A tecnologia vem facilitando cada vez mais a escolha para a porta de entrada da casa. Isso porque um dos grandes problemas na hora da instalação, o caixilho, vem sendo minimizado cada vez mais -- graças ao desenvolvimento tecnológico dos materiais utilizados para a fabricação de portas.

Quanto ao tipo de material, o brasileiro parece ter preferências diversificadas. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadrias e Alumínios (AFEAL), 40% das portas vendidas são de madeira; 39% são de aço; 20% são de alumínio e 1% são de PVC.

Seja qual for o tipo preferido de material para a porta, é importante levar em consideração aspectos básicos da instalação, como o tamanho, que deve ser 1,02 x 2,10 m. para portas de entrada.

Além disso, no momento da compra, verifique selos de qualidade e origem do produto (principalmente para portas de madeiras), que devem ter passado por testes do Inmetro e do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat.

Esteticamente falando, as portas influenciam diretamente no estilo arquitetônico de sua casa. Portanto, todo o cuidado é pouco. Como há grande variedade de modelos no mercado, é importante consultar um bom arquiteto para definir a escolha ou, pelo menos, pesquisar residências similares que correspondam à sua preferência.