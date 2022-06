Esta casa viverá um sonho!

A arte no quadro combinando com a almofadas presentes nos sofás brancos que, por sua vez, combinam com a luminária moderna sobre a mesa de centro, mostra todo o cuidado com a beleza do espaço. Rusticidade e modernidade marcam a decoração com a presença da madeira em cada canto do ambiente. A utilização do branco, aliás, proporciona um destaque singular quanto a beleza no ambiente, já que favorece perfeitamente a presença da iluminação no espaço.