As vantagens da cozinha em L!

As cozinhas em L são uma ótima opção de formato que se adapta a qualquer tipo de espaço. O ambiente reservado para cozinha pode ser pequeno ou grande, o que você necessita é que tenha espaço adequado para todos os móveis, eletrodomésticos e utensílios necessários para o dia a dia na cozinha.

No layout de uma cozinha em L, normalmente o formato é básico e simples. A geladeira fica localizada na extremidade e o fogão e forno na outra extremidade com a bancada e a pia no centro. É possível aproveitar as paredes para apoiar armários ou prateleiras que facilitam o armazenamento, e também abrir espaço para incluir outros objetos e mobiliários, como o a colocação de uma mesa de refeições na cozinha, e deixando uma área livre e espaçosa e melhorando a circulação do ambiente.

Este estilo de cozinha também funciona muito bem com áreas de lazer, ou em ambientes com pequenos espaços para cozinha.

Neste artigo, você vai ver alguns exemplos de cozinha em formato em L, práticas, modernas e confortáveis. Confira!