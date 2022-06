O luxo do vidro na decoração!

Que tal inovar sua decoração com uma divisão ou porta de vidro? Afinal, uma porta também dá charme e personalização em um ambiente, mas, claro, desde que você saiba como explorar o potencial do material, sem comprometer a privacidade em determinados dos ambientes. A peça pode ser usada em qualquer área da sua casa, pois oferece luz natural!

O vidro é uma matéria prima versátil - pode estar na fachada de um prédio suntuoso, numa taça de vinho, numa luminária de formas ousadas ou até compondo um aparador inteiro. Mesmo fazendo parte do dia a dia, ele não perde a sofisticação e se encaixa em qualquer estilo de décor. E nada melhor que uma decoração com transparência e amplitude.

O bom é a variedade da porta de vidro, pois não tem fim, por exemplo, você pode utilizar na cozinha, sala, banheiro, quarto e lavanderia, além disso, os blocos de vidro ventilados proporcionam ventilação e claridade na medida certa. Há também blocos de vidro com acabamento mais detalhado e de diferentes formatos. Eles são ideais para compor um espaço especial da sua casa.

Afinal, às vezes, decorar a casa é algo trabalhoso, pois requer muito cuidado com a escolha de como e o que usar. As portas de vidro mais vendidas são as de vidro temperado, pois o material de fabricação passa por um tratamento, adquirindo resistência térmica. As portas de vidro representam luxo, praticidade e personalização.

Agora, confira como aproveitar a porta de vidro na decoração da sua casa!