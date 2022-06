A vantagem do layout para sua cozinha!

Os projetos de layouts de cozinha levam em consideração como ela é usada no dia a dia e qual a instalação dos armários, aparelhos e áreas de trabalho que funcionarão de forma eficiente, mas, claro, que independente de ser um modelo novo ou uma remodelação de cozinha, o layout será a fundação para todos os demais elementos que ficarão no ambiente.

Os layouts de cozinha normalmente pertencem a uma das seguintes categorias: Cozinha de uma parede, ou seja, os aparelhos e armários ficam ao longo de uma única parede; Cozinha Galley, a popular cozinha de corredor — aparelhos e armários ficam ao longo de duas paredes, uma de frente para a outra; Cozinha em forma de L — armários e aparelhos de parede formam um L ; Cozinha em forma de U — armários e aparelhos de parede formam um U ; Cozinha com ilha — uma cozinha em forma de L ou de U com a adição de uma Ilha; Cozinha com península — um armário de parede se abre para outro espaço. Agora, você poderá olhar para sua cozinha e descobrir qual é o seu formato.

As áreas de trabalho mais utilizadas em uma cozinha: a pia, o fogão e a geladeira. O conceito de um triângulo otimiza o fluxo entre estas áreas de trabalho para maior eficiência — elas não devem estar nem muito perto nem muito longe uma das outras, assim facilita o seu desempenho. Uma dica é desenhar o projeto em papel milimetrado, por exemplo, use as medidas dos fabricantes para garantir que você obtenha corretamente todas as medidas de seus aparelhos e armários.

Uma dica – considere usar um programa de design de cozinha. Esses programas incluem modelos com designs básicos, e você poderá adicionar suas próprias ideias para criar a cozinha dos seus sonhos. Eles também checam por espaço livre e outros elementos essenciais de arquitetura e de construção. Confira!