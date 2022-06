Como criar um jardim para cada estação?

Às vezes, o quintal é uma parte da residência que muitas pessoas não dão importância na hora de decorar, muito pelo contrário, normalmente o espaço é tratado como depósito de coisas inúteis. Porém ter a área externa arrumada valorizará o aspecto de sua casa, ainda mais com a ajuda de um belo jardim na frente.

Para se fazer um jardim bonito não é preciso gastar muito dinheiro e tão pouco contratar um paisagista, mas, claro, se você tiver condições contrate um profissional. Saiba escolher as espécies para ter um jardim colorido e cheio de flores durante todas as estações do ano. Existem espécies que produzem flores em qualquer época do ano e ajudam a manter seu jardim vistoso.

Agora, mesmo com mínimo de espaço é possível montar um jardim em casa, no apartamento ou no escritório utilizando algumas espécies de plantas. Claro, que é preciso conhecer algumas técnicas simples para quem quer um jardim bonito e bem cuidado. Algumas especies valorizam qualquer área externa, por exemplo, lanterninha-chinesa; alamanda; alamanda-rosa; camarão-vermelho; primavera; caliandra ou esponjinha; biri ou bananinha-de-jardim; boa-noite; brinco-de-princesa ou fúcsia; grevílea; e begônia, entre outras.

Confira algumas inspirações de diversos países, com opções para todos os gostos e estilos para montar o seu jardim em qualquer estação do ano.