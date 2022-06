Se você quer decorar o quarto sem gastar muito, alguns truques podem te ajudar a conseguir a transformação que o cômodo merece, pois, geralmente não é preciso uma renovação completa, mas pequenas alterações. Para dar uma nova roupagem para o ambiente sem gastar muito, as tintas ou papel de parede sempre dão bastante impacto de mudança. Além da compra de uma peça estilosa também é um ótimo ponto de partida, como um criado mudo vintage ou roupa de cama colorida.

Tente decorar as paredes ou trocar a roupa de cama para mudar o visual do seu quarto antes de decidir se você precisa de uma renovação por inteiro. Por exemplo, experimente representar a sua decoração nova em um papel, desenhando e pintando o seu quarto ideal antes de fazer quaisquer mudanças. Além disso, tenha equipamentos de limpeza prontos, pois você encontrará sujeira escondida quando mudar os móveis de lugar. Afinal, às vezes, tudo o que um quarto precisa é de uma boa arrumação. Antes de começar, organize e arrume tudo, e então decida se o quarto ainda precisa ser renovado.

Por exemplo, na Internet é cada vez mais fácil encontrar sugestões: “faça você mesmo” (Do It Yourself).” A nossa sugestão é você encontrar um projeto compatível com as suas habilidades. Alguns tutoriais são complicados e, muitas vezes, o resultado não fica como o esperado. Comece com ideias pequenas para porta-retrato, pintura em forma de textura, e depois você poderá se aventurar criando uma luminária, uma cabeceira, entre outras coisas.

Além disso, antes de decorar o quarto, é importante lembrar que ele é um espaço dividido, então o casal deve pensar em conjunto, mas, claro, se você não dividir com outra pessoa, ou seja, a decoração e gosto é por sua conta. Agora, confira alguns truques para você renovar o seu quarto!