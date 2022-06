Faça da sala uma verdadeira galeria!

Da mesma forma, as molduras dos quadros devem ser escolhidas tendo em mente três questões. Primeiramente, as molduras devem se harmonizar com as obras em si e seus estilos. Ou seja, nada de moldura rococó e dourada para uma tela moderna e abstrata. Depois, deve-se levar em conta o estilo predominante da sala de estar. Isso não significa que, se ela for clássica, os quadros tenham que ser em estilos clássicos e tradicionais; só quer dizer que é preciso trabalhar nos contrastes de forma a encontrar um equilíbrio entre os estilos dos quadros e da sala. E, por fim, leve em conta a cor da parede na hora de escolher as molduras. Isso porque paredes escuras vão exigir molduras mais claras, do mesmo que paredes coloridas podem exigir molduras que se casam com a cor determinada. Por exemplo, nessa sala de estar clássica, a parede é pintada em um amarelo alaranjado, que fica perfeito com a moldura do quadro e sua tela em tons de preto, branco e vermelho. Além disso, as telas menores também têm molduras em madeira mais escura, que também se destacam contra a parede dessa cor. Não tenha pressa: estuda e reflita bastante antes de mandar colocar as molduras nos seus quadros.