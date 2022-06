Deixe a primavera invadir sua casa!

Com a mais que esperada chegada da primavera, nada melhor do que trazê-la para dentro de sua casa! Pequenos detalhes decorativos e mudanças podem deixar seu ambiente com um lindo e charmoso toque primaveril. A organização do seu cômodo, cores e tecidos são capazes de mudar o clima e a estação dentro de sua residência.

Para começar, não se esqueça de fazer uma boa limpeza nos pisos e nas paredes do seu ambiente. Limpe as maçanetas das portas e todas suas luminárias. Organize seus travesseiros ou almofadas. Não só isso, considere aderir uma capa ou fronha para eles em tecidos leves com cores pastéis.

Deixe as janelas sempre abertas, possibilitando o ar fresco de circular por dentro do quarto. Se você tiver cortinas, agora é a hora deixá-las bem limpas ou optar por tecidos bem leves e transparentes. Repense a disposição do seu mobiliário. Puxe a mobília fora das paredes ou deixe suas poltronas e sofás virados para janela. Assim, você poderá assistir belas paisagens em vez de televisão.

Considere mudar seu ambiente para esta tão esperada estação. Para se inspirar na hora de criar, confira o resto do nosso post!