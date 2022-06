De espaço vazio a casa confortável num instante!

Como já mencionamos, a intervenção nesta casa foi minimamente invasiva, mantendo-se dentro do orçamento. Porém, a cozinha que víamos passou a ter um ar completamente diferente. A cortina foi substituída por uma mais adequada que parte do teto, disfarçando a caixa amarelada do ar condicionado. Adicionou-se uma mesa com cadeiras coloridas e outros móveis de apoio simples e modernos. Um enorme vaso de plantas oculta as instalações que percorrem a parede e dá um toque essencial de vida e luz a este espaço. Esta é a prova de que com pouco se pode fazer muito!