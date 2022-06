Apartamento dos sonhos com terraço adorável!

Se você planeja conhecer a Europa, com certeza deve enfrentar a tentação de adicionar uma visitinha até Lisboa no roteiro. Sem dúvida um lugar imperdível!

Hoje traremos um projeto que nos transportará diretamente a este lugar encantador, assinado pelo ateliê 'Til de end Studio. Esta empresa foi criada por três designers de Interiores cuja experiência inclui o desenvolvimento de trabalhos e projetos em diversas cidades europeias, trazendo ideias realmente inspiradoras.

As imagens que conheceremos a seguir são perspectivas renderizadas da proposta de reforma deste apartamento localizado especificamente em Belém. O projeto realizou uma proposta de reforma com baixo orçamento e curta duração de obra, satisfazendo assim uma necessidade cada vez mais frequente, relacionada com a crescente procura turística nesta cidade de Lisboa. Uma das exigências para o projeto era a integração de algumas peças que já eram dos proprietários, com elementos novos da decoração. Vamos conhecer!