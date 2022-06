De tradicional a moderna: uma reforma impecável!

Terminamos este livro de ideias com uma visão do impecável banheiro que pertence à planta do segundo andar. Aqui a estética é de total ordem. Os revestimentos trazem tons suaves e frescos, trabalhando a principal fonte de decoração deste espaço. Além deles, luminárias pendentes em forma de gotas adicionaram mais um toque de cor. Um banheiro que vai além do óbvio, trazendo uma atmosfera de relaxamento e plenitude. Acesse este link para conhecer as plantas do projeto!

