Casa polonesa com amplos interiores!

Para quem não abre mão do conforto e de um estilo de vida mais casual, esta inspiração certamente será marcante. Conheceremos hoje uma casa polonesa que oferece abrigo do frio e muito espaço e comodidade em seu interior.

A Polônia, país integrante da Europa Central, tem em sua cultura mais de mil anos de história. Com uma tradição arquitetônica bastante rica, acompanha, também na modernidade, tendências e novas discussões que traduzem um estilo de vida contemporâneo e tecnológico. Para resolver as questões específicas de seu inverno rigoroso, vemos em seus projetos uma preocupação constante em tornar ambientes totalmente protegidos do clima e com um específico cuidado em aproveitar da melhor forma seus recursos naturais.

Apesar de no Brasil não enfrentamos estas adversidades, encontramos nesta inspiração um link mais do que necessário, que perpassa a questão de como realizar arquiteturas que se adaptem ao meio ambiente, ofereçam proteção e ao mesmo tempo nos transportem para atmosferas interiores de verdadeiro bálsamo e acolhimento.

Esta casa que veremos a seguir, projetada pelo escritório Seweryn Pracownia, abrange um conceito de inovação, amplitude e design casual com influências do estilo contemporâneo e industrial. Para entender melhor, basta seguir em frente.