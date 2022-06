De casa velha a paraíso de delicadeza!

Que transformação! O corredor tornou-se irreconhecível, trazendo muito mais do que um mero espaço de circulação, mas realizando uma área decorativa e adorável. As paredes foram pintadas de um tom elegante de cinza, o chão coberto com material de cor correspondente, imitando a estampa de madeira. O que é mais surpreendente neste ambiente, no entanto, é a porta antiga de madeira, provavelmente de alguma fazenda ou galpão, trazendo um ar de interior que mescla com o estilo chique do espaço.