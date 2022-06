Terraço esconde lar dos sonhos!

Na hora de escolhermos a casa ideal para morar, costumamos reunir um milhão de referências para tomá-las como guias. Neste processo, fazer uma seleção das mais adequadas pode facilitar bastante no momento de aplicar todos os desejos de forma focada e consciente.

Entre tantas referências e ideias que o homify compartilha todos os dias, esta que conheceremos hoje é realmente importante para quem se encontra exatamente nesta empreitada. Um projeto que se desenvolve sob um edifício antigo, com interiores renovados e um contraste delicioso entre tradição e modernidade. Sem dúvida uma opção que deve ser considerada com carinho, pois muitas vezes a casa nova dos sonhos não é exatamente nova, mas pode ser completamente renovada!

Os responsáveis são os profissionais da Totus, empresa localizada em Walton On Thames, no Reino Unido. Um escritório liderado pelos irmãos arquitetos Andrew e Terry Vinn. A seguir, você rapidamente poderá notar a precisão e paixão com que a casa foi realizada, através de seu design singular.