Dicas fáceis para criar uma atmosfera nipônica em sua casa!

O design e a decoração minimalista japonesa são referências internacionalmente conhecidas e adaptadas por designers, decoradores e arquitetos do mundo todo. As formas delicadas e retas em conjunto com cores suaves e materiais como o bambu e a palha, compõe ambientes que trazem a harmonia, silêncio e aconchego.

A cultura nipônica baseia-se em seu modelo de vida e conduta social para refletir sobre aspectos importantes dentro da casa, como no caso a disposições de objetos, aproveitamento da luz natural, mobiliários baixos e retos, etc. Com o intuito de buscar mais serenidade através do ambiente e diminuir o ritmo do cotidiano, este tipo de decoração opta pelo estilo quanto menos é mais , reduzindo acessórios e liberando espaços para circulação de energia.

O estilo japonês é uma alternativa interessante que unida a uma decoração mais contemporânea pode servir de inspiração para muitos cômodos em sua casa! Com um estilo menos sobrecarregado, você pode se inspirar a compor cores, materiais e luzes. Por isso traremos nesta matéria alguma dicas simples de como decorar e criar uma atmosfera nipônica em sua residência!