Apê com decoração incrível e de baixo custo!

Quem disse que é preciso gastar horrores com o projeto de interiores, para ter uma casa funcional, confortável e cheia de personalidade? Se você tem planos para reformar e redecorar a casa ou apartamento, saiba que mesmo com um orçamento baixo é possível transformar sua casa em um lar funcional e aconchegante, com soluções originais e personalizadas, que trazem comodidade e satisfação pessoal.

A prova disto é o apartamento Cobre/Blue, situado no Bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo, cujo projeto de reforma e repaginação ficou ao cargo do estúdio Casa 100 Arquitetura. Devido á área útil reduzida do apartamento, de apenas 40 m², o projeto de reforma priorizou a otimização dos espaços, através da criação de soluções originais e móveis versáteis e, claro, mais econômicos. O destaque são os elementos em marcenaria, em tons naturais e com cores vibrantes, como o azul e o amarelo, que deram personalidade e vivacidade ao apartamento.

Confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto de reforma feito sob medida para atender as necessidades de um jovem casal, que mesmo com um orçamento reduzido, conseguiu realizar o sonho de habitar um apartamento funcional, cheio de estilo e personalidade.