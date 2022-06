Uma casa exclusiva e singular

Todo mundo gosta ou deseja uma casa ampla, com pé-direito elevado, com grandes vãos livres e aberturas generosas, com ambientes iluminados pela luz natural abundante e integrados entre si e com o espaço exterior e repleta de jardins e vegetação exuberante. Este casarão, que apresentaremos hoje, reúne todas estas características citadas acima, mas ainda faltava o toque de personalidade e requinte. Para isto, o estúdio Breno Santiago Arquitetura e Interiores foi contratado com a missão de dar uma identidade própria a cada ambiente e distribuir de maneira equilibrada os móveis e o acervo de obras de arte da família de proprietários.

Além disto, trata-se de uma família apaixonada por bons pratos e que adora receber amigos e familiares para compartilhar momentos agradáveis e sabores especiais. Portanto, o casarão necessitava de um espaço adequado para reunir amigos e familiares em torno de mesas e panelas.

Confira a seguir mais detalhes e imagens desta residência contemporânea imponente, que conta com peças icônicas do design nacional e internacional e que combina materiais de acabamento de alta qualidade com elementos em marcenaria feitos sob medida e que agregaram personalidade e funcionalidade aos ambientes.