10 lindos balcões para cozinhas

O projeto desta cozinha apresenta uma ilha central com coifa e os móveis são todos em branco e cinza. Apenas o balcão com espaço para quatro pessoas tem uma face preta em contraste com a base branca interna. Também fazendo esse jogo de contraste, as banquetas brancas de design ousado se destacam do lado preto do balcão. Os pendentes em várias alturas complementam a decoração. O resultado é uma cozinha moderna com um toque clean e muita sofisticação.