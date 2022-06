Armários de cozinha na medida certa

No projeto deste apartamento com estilo contemporâneo realizado por Samara Barbosa Arquitetura, em que os tons neutros predominam, mas, no entanto, são aplicadas pinceladas de azul e amarelo, a cozinha segue o conceito à risca. Amplo e com uma base branca, o espaço conta com muitos armários na mesma cor, tanto superiores quanto inferiores. Além disso, em torno da geladeira e do freezer, está instalado um grande armário com portas, gavetas e nichos. Os toques de azul aparecem no friso em toda a extensão do gabinete da pia e dos armários inferiores, enquanto a cor amarela aparece nas cadeiras da área de refeições. O piso de porcelanato em grandes lajotas e tom neutro dão aconchego à cozinha.