10 modelos de cozinha para sua casa

Ter uma cozinha aconchegante e com a nossa cara faz toda a diferença, e enche os olhos de qualquer convidado. As cozinhas retrô estão em alta no mercado, existem inúmeras possibilidades para decorar e fazer do jeito que você gosta. Nesta cozinha desenvolvida por Estúdio 102, foi adicionados detalhes de acordo com a personalidade do morador. A cozinha tem as paredes em cimento queimado, este estilo acompanha a tendência nas cozinhas de hoje, aliado a isso uma decoração rústica com móveis, bancadas em madeira, trazem a sensação de uma ambiente campestre. A decoração com objetos coloridos acrescentam um charme especial neste modelo de cozinha.