Estreita por fora, grandiosa por dentro!

A fachada da residência pode até parecer um prédio residencial comum, mas o seu interior é muito mais revelador e ousado do que a arquitetura nacional com a qual estamos acostumados. A fachada de paredes vazadas reflete um pouco de luz nos mais diferentes formatos geométricos! As janelas foram revestidas com vidros que refletem imagem exterior, aumentando assim a privacidade de casa ambiente. O aspecto branco e brilhante torna esse edifício a verdadeira estrela da vizinhança!