O sonho americano, ou american dream, é um conjunto de ideais que expressam o ambiente de liberdade e oportunidades existente naquele país, que possibilitam e até mesmo incentivam as pessoas a buscar o sucesso e a prosperidade através do seu trabalho e esforço individual. Este ideal é que permite a mobilidade e a ascensão social das pessoas, independentemente de suas classes ou circunstâncias de nascimento. O sonho americano é vastamente difundido pelo cinema e pela cultura de massa norte-americana. E, existem algumas imagens que simbolizam o sonho americano, como a casa de madeira pré-fabricada marcada pelas amplas varandas e telhados de inclinação acentuada, que acomodam no sótão os dormitórios.

Homift apresenta hoje a casa do sonho americano. Localizada em Düsseldorf, na Alemanha, e denominada Casa Aberta, a casa do sonho americano é tal como nos EUA, oferecida no catálogo da empresa The White House American Dreams Homes GmbH, especializada em construção de casas pré-fabricadas em estilo americano. A casa é organizada em dois pavimentos e foi construída inteiramente em madeira. O seu interior proporciona aos moradores amplos espaços de convivência e espaços íntimos aconchegantes, que asseguram o conforto e o bem-estar dos moradores.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta residência sensacional? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa de madeira pré-fabricada de estilo americano nos transporta para o mundo do cinema e desperta a nossa fantasia.