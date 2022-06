Casa familiar urbana impecável

No living room, que integra a sala de estar e a sala de jantar, o piso de madeira contrasta com as superfícies brancas e realça a sensação de aconchego do ambiente. O mobiliário conta com pelas de design contemporâneo que dão um toque de elegância aos ambientes. Os generosos painéis móveis de vidro permitem a integração do ambiente com o espaço externo e proporcionam vistas agradáveis dos jardins circundantes.