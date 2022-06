Casa de campo indescritível

Esta casa está à venda. As imagens foram feitas para o anúncio. Na hora de vender ou alugar uma casa é importante contar com um bom agente imobiliário, mas também com um bom fotógrafo, capaz de capturar os melhores ângulos e todos os encantos do lugar. Esta casa desfruta de uma localização incrível e de um projeto de interiores igualmente adorável, que dialoga com a sua arquitetura. Bem ao estilo mediterrâneo, as superfícies brancas são predominantes, mas o mobiliário de estilo eclético e acessórios decorativos dão toques de cores e servem para realçar a sensação de aconchego e dar mais personalidade aos ambientes. O living room abriga a sala de Tv e a sala de jantar, integrados e com amplas aberturas que descortinam as vistas para o exterior.