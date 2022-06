Casa encantadora na floresta

Antes de construir uma casa é necessário dispor de um pedaço de terra e a qualidade do projeto e a qualidade de vida dos moradores é fortemente influenciada pela escolha do terreno. Portanto, uma das decisões mais importantes na construção de uma casa é a localização do terreno. Na Holanda, uma família fez uma escolha inusitada e acertada para as sus pretensões de conviver com a natureza. Ela escolheu um terreno situado em uma grande parcela de floresta de pinheiros e solicitou uma casa que aproveitasse os benefícios do contato com a natureza.

Homify apresenta esta casa, concedida pelo estúdio holandês Hilberinkosch Arquitetos, está localizada mais precisamente em Utreque, na Holanda. Atendendo ao desejo dos clientes, os arquitetos desenvolveram uma casa que se conecta com a natureza e explora as vistas magníficas da paisagem circundante. Apesar dos traços modernos, o edifício parece se mimetizar na natureza como parte da paisagem natural.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta casa encantadora no meio da floresta? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta vila familiar espetacular, que inspira uma vida ao ar livre e proporciona aos moradores o máximo de conforto e interação com a natureza.