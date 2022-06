Sinta a natureza em casa!

Esta é a dica mais óbvia que se poderia dar a respeito do assunto: distribua plantas e flores pela casa, mas sem exagerar. Procure o equilíbrio e a a sua casa pulsará de vida! No projeto de Meire Lemes Designer de Interiores, fartas folhagens formam uma bela parede verde junto a uma estante e um piano de cauda, tornando a sala de estar mais viva e encantadora. Mas existem outras formas de se utilizar plantas na casa: em vasos com folhagens, suculentas, cactos, arbustos pequenos ou grandes, árvores pequenas, bonsais e até paredes verdes, com estrutura para vários vasinhos, ou ainda espécies florais como lavanda. No caso de flores, violetas e flores-de-lis são lindas e bastante resistentes, se bem cuidadas. Também é possível alegrar a casa com vasos de vidro, cristal ou cerâmica com flores campestres, margaridas, rosas, crisântemos, entre outros. Já se quiser sofisticação e beleza delicada, recorra às orquídeas, verdadeiras obras de arte da natureza.