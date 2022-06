Quartos: transformando limitações em virtudes

Neste sótão em estilo escandinavo, com vigas e paredes de madeira rústicas, um quarto de casal foi arranjado da maneira simples e clean, mas com alguns toques sofisticados como as cortinas leves e a iluminação moderna e elegante. A cama tem estrado de madeira, combinando com a estrutura do espaço. Uma pequena caixa serve de mesinha lateral, apoiando uma luminária de mesa. Do outro lado da cama, uma bancada em madeira exibe alguns objetos. O guarda-corpo da escada para o andar inferior é em vidro e, ao lado dele, se encontra um belo banheiro no mesmo estilo do quarto, com banheira e também com uma reprodução do recorte de pedra na parede do quarto onde se acha um coração. Provavelmente, o espaço conta com um sistema de ar-condicionado, já que o teto baixo e inclinado não tem laje.