O guia do papel de parede!

Dê uma cara nova para a sua sala de estar aplicando o papel de parede em todas as paredes do cômodo. Nesta sala assinada por Hélene de Tassigny, o papel de parede com listras verticais, traz ao ambiente um ar contemporâneo e ousado. O mobiliários em madeira com toques em tom laranja, contracenam com as listras e formam um ambiente pra lá de moderno.