Como decorar o banheiro com papel de parede

Praticidade e beleza. Estes são apenas alguns adjetivos dos papéis de parede. A escolha por este tipo de revestimento vem ganhando cada vez mais força nos lares. Com um custo que vem ficando cada vez mais acessível, as facilidades para a aplicação e as possibilidades criativas que esta escolha oferece, o papel de parede tem tudo para ser a principal opção para o seu lar, já que, com ele, é possível transformar a decoração do lar sem a necessidade das longas e cansativas reformas.

Escolha muito comum para os quartos e sala de estar, o papel de parede pode ser utilizado perfeitamente também para a decoração do banheiro. Sem fazer grandes esforços para a sua aplicação, você poderá encontrar alternativas muito interessantes e criativas quanto a estampas e cores para serem utilizadas facilmente na incrementação de qualquer estilo decorativo.

Para que esta escolha seja a melhor possível, é preciso estar atento a alguns detalhes, como, por exemplo, a estética do papel, a harmonização com os demais elementos do ambiente, facilidade para a limpeza e os cuidados com a umidade presente no banheiro. Esta, aliás, é uma dica que deve ser muito levada em consideração, já que não é recomendada a instalação dos papéis de parede nos locais onde haja fluxo de água, como nos locais de banho, já que isto poderia estragar facilmente as peças instaladas, demandando uma troca constante.

Quanto ao tipo de papel de parede para a decoração do banheiro, recomenda-se a utilização de peças em vinílico, que aguentam muito mais a presença da umidade. Por este motivo, esta escolha deve ser considerada também para a decoração da cozinha. A vantagem das peças em vinílico traz também a vantagem de serem limpas mais facilmente, já que para isto será necessário apenas a utilização de um pano macio levemente umedecido. Com a correta manutenção das peças, os papéis de parede poderão ter uma durabilidade de até 5 anos. Ou seja, vale muito a pena tomar os devidos cuidados para que seu banheiro esteja sempre com uma decoração visualmente perfeita.

Para falarmos um pouco mais sobre as possibilidades muito interessantes na escolha dos papéis de parede para os banheiros, trouxemos alguns cenários muito interessantes projetados por nossos habilidosos profissionais. Aproveite cada uma destas ideias e leve as inspirações com a utilização do papel de parede e deixe o seu banheiro ainda mais incrível. Temos a certeza de que você irá amar os resultados!