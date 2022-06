Esse Refúgio de Pedras é Tão Encantador Por Dentro Quanto Por Fora

Se você em busca de um lugar mágico com um cenário deslumbrante para descansar e relaxar com a família e está disposto a investir alto em suas férias? Nós apresentamos um lugar único, situado em um cenário pitoresco e tranquilo, e com uma atmosfera descontraída e elegante, onde para qualquer lado que se olha e tudo que se experimenta se torna algo inesquecível. Neste recanto rural e paradisíaco as horas caminham em um ritmo diferente do resto do mundo. Quem chega a esta ilha no mar mediterrâneo tem a impressão de ter descoberto um novo mundo, onde a natureza ainda está intacta e a tranquilidade nunca é abalada.

Homify apresenta hoje um hotel encantador, localizado em uma propriedade rural, nas ilhas Baleares, em Maiorca, Espanha. O hotel Predi Son Jaumell com sua arquitetura tradicional e rústica, marcada pelos muros de pedra, pela estrutura do telhado de madeira aparente e tetos abobadados, feitos de arenito, ganhou ainda mais charme e conforto com o projeto de interiores desenvolvido pelo estúdio Maragarotger Interiores. O projeto de interiores buscou valorizar a luz natural, as texturas naturais dos materiais de acabamento e realçar a sensação de conforto e requinte com o uso de móveis feitos sob medida e tecidos típicos da região.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos deste hotel rústico luxuoso e extremamente aconchegante? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste verdadeiro paraíso para relaxar e desfrutar de dias inesquecíveis.