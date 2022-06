6 ideias para casas pequenas parecerem maiores

Pequenos espaços, grandes desafios. A máxima nunca envelhece quando estamos falando sobre a decoração do lar. Pensar em formas inteligentes de oferecer peças bonitas e reorganizar o espaço sem comprometer a mobilidade requer um pouco de criatividade e pesquisa, já que as boas novidades chegam o tempo todo a partir das mãos talentosas de nossos profissionais.

Uma das buscas mais importantes, sem dúvida, é por opções que oferecem multifuncionalidade ao uso no dia a dia. Ou seja, móveis dobráveis, objetos que utilizam pouco espaço e que, de quebra servem mais do que para apenas uma utilização no lar. Estas opções são excelentes e podem realmente salvar as necessidades do seu lar. Abrir os olhos e abraçar alternativas criativas são dicas que funcionarão perfeitamente para a sua casa. Não tenha medo de inovar.

Normalmente, casas pequenas são organizados de maneira a integrar os ambientes, ou seja: cozinha, sala de jantar e sala de estar em um mesmo espaço. Um detalhe muito importante quanto a isto, é a escolha dos modelos de iluminação que serão parte do seu lar. Para ambientes integrados, uma solução muito interessante é a decoração com mangueiras LED nos beirais do teto, ou ainda, nos espaços vazados do gesso no teto. A utilização de lâmpadas LED traz um resultado moderno. Essa lâmpadas iluminam perfeitamente grandes espaços e têm a vantagem de ser muito mais econômica do que as lâmpadas comuns.

As cores também devem ser cuidadosamente escolhidas para a decoração de espaços pequenos. Lembre-se sempre de que o branco traz um efeito perfeito para dar a sensação de amplitude aos ambientes, além de ser ótimo para as decorações com estilo minimalista, perfeito para casas de pequenos tamanhos.

Ainda sobre objetos que são perfeitos para lares pequenos, podemos citar: as prateleiras criativas, que, funcionam muito bem em paredes de pequena largura; os espelhos grandes que, além de oferecer maior amplitude ao ambiente, podem trabalhar perfeitamente a iluminação do espaço; e a cortina de banho, que substitui bem o box do banheiro e protege o pequeno cômodo contra inundações.

Agora, vamos conferir juntos algumas ideias geniais para a decoração de uma casa pequena: