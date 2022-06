Como otimizar um hall de entrada estreito!

Outro uso para o hall de entrada estreito é instalar um armário embutido em toda a extensão dele, com prateleiras e nichos de vários tamanhos para se guardar uma infinidade de coisas. Nesse caso, dispensa-se outros móveis, como aparadores, porque não haveria espaço para a passagem das pessoas. De preferência, pinte o armário com uma cor clara, em especial o branco, e tenha um piso igualmente claro para dar maior leveza ao espaço. Você pode ainda colocar quadros delicados na parede oposta e também uma luminária bonita no teto, que forneça luz homogênea ao hall. Se este for muito comprido, é melhor que luminárias do tipo plafon ou luzes embutidas sejam dispostas regularmente ao longo do ambiente. Arandelas também podem ser usadas na parede oposta ao armário, no lugar de quadros e outros adornos.Muito útil por receber casacos e bolsas de moradores e visitantes, um cabideiro suspenso fica perfeito em um hall de entrada estreito, podendo ser acompanhado por um pequeno banco na parte inferior da parede e por prateleiras na parte superior dela. Na imagem acima, o banco tem nichos que comportam cestos de vime, que podem receber os sapatos das pessoas ao entrarem na casa. Na verdade, o cabideiro é uma forma tradicional de se utilizar um hall de entrada estreito, principalmente em lugares mais frios, onde as vestimentas cotidianas são mais pesadas para aguentar o frio das ruas, mas precisam ser retiradas ao se entrar em lugares fechados, geralmente mais quentes. Se houver espaço suficiente para a passagem das pessoas, pode-se ainda colocar uma pequena cômoda ao lado do banco, a qual pode servir para se guardar coisas que se quer ter sempre à mão, como chaves, documentos, faturas, sombrinhas e o que mais se quiser.