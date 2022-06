TOP 5: Reformas e mais ideias de arquitetura!

Estamos no final desta semana e começo de uma nova que virá! Hora de relaxar, curtir, refletir e aproveitar para conhecer as incríveis dicas que o homify separa para seus leitores todos os domingos. Hoje apreciaremos um TOP 5 dos melhores projetos da semana, completo com os artigos mais comentados e mais polêmicos. Não perca esta seleção especial!

E o tema principal de hoje é nada mais, nada menos, que projetos de arquitetura e reformas! Certamente um passeio por inspirações geniais, separadas em 5 artigos, que serão capazes de oferecer aquela rica ajudinha na hora de planejar o projeto dos sonhos de nossos próprios lares.

Apenas deixe a imaginação fluir e permita-se esta experiência, encontrando ideias incríveis de transformações de fachadas, arquiteturas simples e cativantes e projetos que marcarão na memória. Tudo isso há apenas um passo. Vamos lá?!