Casa que nos convida a relaxar

Esta casa, localizada no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, é resultado de uma relação já existente entre o casal de proprietários e o escritório AMFB, que já havia trabalhado para a família em outro projeto de reforma. O terreno da nova intervenção de 850 m² era uma área bastante arborizada e com um sobrado em má condições, que motivou a ideia de uma reforma totalmente radical. Porém, as árvores existentes no terreno foram preservadas e incorporadas ao jardim.

Após um ano de obras, o sobrado de 500 m² estava pronto para receber a família com ambientes amplos, bem iluminados e integrados com os jardins circundantes. O projeto de reforma priorizou a facilidade de manutenção, a economia de energia e o conforto. A decoração incorporou o mobiliário da família, trazido da outra casa, que valoriza o design nacional, com destaque para peças de madeira e tons neutros.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos deste sobrado encantador? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa de família incrível que nos convida a relaxar e a contemplar a natureza. O projeto de reforma é de autoria do estúdio AMFB, de Alice Martins e Flávio Butti e o projeto de paisagismo é de autoria de Cynthia Azevedo.