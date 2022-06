Como decorar a sala com sofás incríveis

Cores sempre são as escolhas mais versáteis para marcar um determinado estilo nos ambientes. A utilização de cada cor como opção para direcionar a percepção que se tem do ambiente varia conforme os tons. Entre as sensações que podemos acolher no lar, podemos citar a harmonia do azul, a valorização do ambiente natural com a cor verde, a criatividade ao usar o amarelo, entre muitas outras abordagens cromáticas possíveis ao lar.

Na imagem, o elegante ambiente desenhado pela decoradora de interiores, Jacqueline Ortega, de Belo Horizonte (MG), contou com a presença forte e marcante do vermelho para compor o ambiente. O resultado foi uma sala de estar de forte personalidade singular, que aproveitou ainda a presença do grande abajur ao fundo para valorizar a modernidade na composição do ambiente.