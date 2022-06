Casa estonteante em formato de concha

Quando os arquitetos da ARTechnic projetaram a casa Shell (concha), eles se devem ter se inspirado nas curvas das costas oceânicas, especialmente as do Japão. Como o próprio nome já diz, a estrutura desta residência se parece com as linhas sinuosas das conchas, mas no entanto ela não está localizada diretamente no mar, mas na popular cidade turística de Karuizawa Nagano – famosa por ter sediado há vários anos Olimpíadas. O seu arredor completamente arborizado se encaixa perfeitamente com a construção de 1000 metros acima do nível do mar.

Neste projeto, a ARTechnic teve como propósito não só enriquecer a vida dos moradores com uma casa impressionante, mas também de proteger o meio ambiente através de um projeto que faz uso de tecnologias inovadoras. Outra característica especial desta residência, é que a mesma equipe também supervisionou a criação de muitos dos móveis criando uma unidade harmoniosa entre o espaço interior e exterior.

Esta habitação é contínua. Ao olhar para a fachada externa em conexão com a natureza circundante, é possível ver a intenção de trazer a natureza para dentro de casa, em vez de separá-la dos limites da construção. Venha conhecer esse espetáculo!