6 pequenas mudanças para redecorar sua sala de estar

A mudança de cor de uma parede, é sem dúvidas, a forma mais fácil e direta de mudar a ambientação de um espaço. Vale sempre lembrar que as cores trabalham proporcionando sensações diferentes de acordo com o tom escolhido. Por isso, é preciso ter em mente qual serão as sensações com a presença das cores no ambiente. Locais com a presença do amarelo, por exemplo, podem remeter a um clima mais criativo, o vermelho pode indicar forte personalidade, verde é ótimo para ambientes com decoração naturais, enquanto o azul traz a sensação de calma ao espaço. Você pode optar por fazer esta mudança decorativa apenas pintando a parede ao fundo da sala de estar, pois isto será suficiente para dar uma nova cara ao espaço.

Na imagem, notamos um lindo projeto do escritório Iná Arquitetura, de São Paulo (SP), que optou por incrementar a parede de fundo com um papel de parede azul com lindas texturas. A presença de elementos em madeira e couro, trouxe muita elegância e fez com que o ambiente se transformasse em um cenário incrível e inspirador.