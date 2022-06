Chalé elegante e dos sonhos

Você procura por ideias inspiradoras que não façam parte do lugar-comum? Gosta de espaços menores que conseguem unir todas as comodidades que um lar precisa, mas que prioriza a, elegância e a simplicidade com um toque enigmático, sem ser pomposo e exagerado? Se essa descrição corresponde à casa dos seus sonhos, ou simplesmente você está curioso para conhecer uma residência que conseguiu somar todos esses requisitos, você está no lugar certo!

O imóvel que Homify vai apresentar para você está localizado nas redondezas de Madri, mais especificamente na cidade de Majadahonda. A moradia é um belo chalé de dois andares cujo projeto dos pisos foi idealizado pelos especialistas da empresa Tarimas de Autor. Tudo em perfeita harmonia com a decoração e estrutura da habitação.