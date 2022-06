Estilo vintage: ideias incríveis para decorar o seu quarto!

O estilo vintage é cada vez mais utilizado na decoração de interiores. Ele deixa os ambientes mais delicado e aconchegante com detalhes de peças antigas e o vintage fica ótimo em espaço, como sala, cozinha e quarto, já que deixa o ambiente com tendências românticas. Atualmente o vintage utiliza como referências históricas os anos 40, 50 e 60 - aposte no estilo vintage, assim o seu quarto ganhará uma nova produção e cheio de personalidade.

Ah, o segredo da decoração vintage são os detalhes, por exemplo, pequenos itens com referências históricas fazem toda a diferença no décor. É justamente essa preocupação pelos detalhes que torna o estilo delicado e romântico. A decoração vintage não costuma ser cara, já que você poderá aproveitar peças da família, misturando-as com elementos modernos ou garimpar.

A proposta deste estilo é mesclar referências modernas com toques do passado, sem jamais soar antiquado e datado demais. Os ambientes vintage são charmosos e ao mesmo tempo simples, sem ostentação. Exatamente por isso, essa decoração é econômica e acessível, já que o maior investimento é no tempo e na criatividade.

Basta você abrir a mente e apostar no estilo vintage para o seu quarto. Confira algumas ideias para decorar o seu ambiente!