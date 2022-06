Como decorar um quarto para menino?

Vamos combinar que, às vezes, é mais fácil decorar um quarto de menina, certo? Agora, se você precisa dar aquela repaginada no quarto do seu garotão, que cresceu e não gosta mais do antigo ambiente – você está no lugar certo! Afinal, montar um quarto de criança é sempre divertido e a nosso artigo de hoje é sobre o décor infantil masculino. Um dos aspectos importantes para a montagem do ambiente é que ele seja organizado e inspirador para o pequeno.

Para começar é preciso verificar a idade do menino e qual será a proposta do espaço. Em muitos casos, os pais preferem fazer um quarto neutro, assim a idade não infere na decoração, mas, claro, tudo dependerá do estilo escolhido. Mas alguns preferem focar em algum tema, por exemplo, música, viagens, esportes, carros, animas, entre outros. Por isso, tenha em mente qual será sua preferência para iniciar a ambientação do quarto do seu filho, pois, assim, como no quarto da menina tudo é preciso levar em consideração.

Uma ideia interessante é investir em uma tonalidade neutra e deixar o colorido em peças decorativos, nichos e até em algum detalhe da marcenaria, como um puxador ou gaveteiro. Além disso, as estampas geométricas sempre acabam agradando os meninos. Agora, já para quartos pequenos ou para quem tem dois ou três filhos – procure utilizar a bicama, mas de uma forma moderna. E você pode usar o espaço que sobra para montar uma área de estudo ou para guardar brinquedos, basta apenas otimizar o espaço e ter uma pequena área livre para brincadeiras.

Existem muitas maneiras de decorar um quarto para menino. Separamos algumas ideias para você decorar o quarto do seu pequeno. Confira!