Habitação moderna para uma grande família

Os nossos vizinhos argentinos também têm muito a nos mostrar quando o assunto é arquitetura. Assim sendo, Homify pousou na cidade de Santo Tomé, província de Santa Fé, para admirar uma habitação que foi reformada e ampliada pelo escritório de arquitetura Arrillaga&Parola e que deu vida nova a uma casa suburbana.

Os designers foram incumbidos de criar espaços bem funcionais e modernos e que fossem compatíveis com as necessidades contemporâneas de uma família que vive no século XXI. A família queria grandes espaços, áreas abertas, muita luz e um grande jardim com vegetação exuberante e fresca. O projeto da habitação é assimétrico com interseções de planos e linhas horizontais que acompanham a paisagem.

E como já sabemos, viver em harmonia com a natureza torna os dias mais pacíficos. E por que não projetar em torno de nossa casa um monte de espaço para passar tempo ao ar livre? Aqui, eles não pensaram duas vezes. O que você acha de passar alguns minutinhos descobrindo essa bela moradia?