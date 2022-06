Cobertura renovada no coração de Madri

Ao entrar no apartamento, a primeira área da casa que chama a atenção é a sala de estar. Não só pelo mobiliário vintage – muito bem escolhido -, mas principalmente pela maneira como as cores foram usadas. Apesar do predomínio de cores neutras, como as paredes brancas e os sofás palha, há toques de cores vivas que resultam em um ambiente alegre que transmite positividade. A estrutura da sala, com tetos altos, mantém o recinto fresco, arejado e muito bem iluminado.