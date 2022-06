Cadeiras modernas para casas modernas!

Cadeiras transparentes brincam muito com as cores do ambiente. Com elas, é possível apostarem qualquer conjunto de cores para o ambiente. Seja colorido, sóbrio ou abstrato, a decoração do lar ganha truques de espaços com a instalação destes tipos de cadeiras. Neste projeto desenvolvido pela Craft-Espaço de Arquitetura, estas cadeiras foram a solução perfeita para decorar o pequeno espaço com a mesa vermelho brilhante com estrutura metálica e as paredes brancas e pretas. Uma ideia simples e incrível para dar a sensação de espaço maior do que realmente o cômodo dispõe.