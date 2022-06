Economize: decore sua casa com imagens da internet

Arte e beleza caminham de mãos dadas na decoração. E quando falamos em objetos artísticos, uma das opções mais lembradas são os pôsteres com ilustrações ou fotografias. Escolher o conjunto de imagens que irão fazer parte da decoração é mostrar a partir de imagens um pouco mais das preferências artísticas pessoais, seja com a utilização de pôsteres sobre filmes ou com fotografias que registram experiências e momentos incríveis.

Mesmo sendo essa uma escolha muito comum para compor a decoração, é possível que existam algumas dúvidas quanto ao processo que envolve a escolha das imagens, os filtros que podem ser aplicados nas imagens, a impressão e o próprio corte das imagens. Embora este passo a passo não envolva grandes dificuldades e seja de fácil aprendizado, trouxemos hoje um guia prático que poderá ser utilizado em momentos de dúvidas para quando você começar a definir a decoração ou, ainda, decidir mudar um pouco as imagens que estão no seu lar. Esta aliás, é outra excelente vantagem de aprender o processo de escolhas e enquadramento das imagens: sempre que sentir vontade, basta definir novas escolhas para recompor todo o espaço artístico do seu lar.

Para ilustrar cada um dos passos deste processo, levaremos você para visitar projetos de salas de estar, quartos e outros ambientes que ficaram incríveis com as presenças dos quadros decorativos. Temos a certeza de que, além de ter um ótimo guia para ajudar você em todas as vezes que for redecorar com quadros, você poderá também conferir ótimos cenários inspiradores para aproveitar ideias incríveis no seu lar. Venha conosco e aproveite!