Casarão moderno repleto de alegria!

Devido ao desnível natural do terreno, foi possível criar um terceiro nível, que abriga a sala de jogos e a brinquedoteca. Prateleiras e armários em marcenaria contribuem com a organização e com a decoração do ambiente, que conta com piso acarpetado, mais cômodo e prático para as crianças brincarem no chão. O fato da brinquedoteca estar situada no pavimento inferior também contribui para a comodidade dos moradores, já que o ruído não interfere nos demais ambientes sociais, no pavimento térreo, e nos espaços íntimos, no pavimento superior.