Casa moderna e completa

No interior do living room predominam as superfícies brancas, com exceção do piso de concreto, que assim como algumas peças do mobiliário, quebra o domínio do branco. Cores dão personalidade aos ambientes. O projeto buscou personalizar o ambiente com toques de azul. A sala de estar é composta de um sofá de design contemporâneo e cor azul celeste, situado próximo à janela de canto, de uma cadeira de estrutura de madeira e assento estofado azul, de uma mesa de centro de madeira e um tapete de cor neutra com manchas azuis. As persianas de cor preta controlam a luminosidade e a privacidade do ambiente.

